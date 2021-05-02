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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عنايتها وحرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم الدورية دون تأخير، والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن ضوابط الوزارة تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة مع ضرورة تعديل الحسابات البنكية في نظام «نور»، ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب أو الطالبة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم تبوك”: الحساب البنكي للطالب والطالبة يضمن استمرار صرف المكافآت والإعانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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