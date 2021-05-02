إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حريق كبير بجوار مطار بن غوريون فيما تم إخلاء بعض المنازل المجاورة.

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

واشتعلت النيران في منشأة مصنع “BZN” في خليج حيفا، بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع.

وعاشت إسرائيل الجمعة، ساعات ثقيلة ممتلئة بأخبار القتلى وانتشار الجثث وأصوات سيارات الإسعاف، فالكارثة الكبيرة كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلّفت أكثر من 40 قتيلاً ومئات من أصحاب الجروح الخطيرة.

ولقي العشرات حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين بجروح خطيرة في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني في شمال إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث على تويتر بـ”كارثة كبيرة”.

وأفادت مصادر طبية بسقوط نحو 44 قتيلا على الأقل، فيما أوضحت طواقم الإسعاف أن المأساة وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة دينية سنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (جبل الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد، وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى.