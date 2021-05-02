الخارجية الأمريكية: حان الوقت لوقف هجمات الحوثيين ضد السعودية

قال الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إنَّ الوقت حان لوقف الحوثي هجماته ضد المدنيين وضد المملكة العربية السعودية.

وأضاف «وربيرج»، أنَّ رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب لا يعني أنَّ الولايات المتحدة ستغض الطرف عن أفعالهم، وفق قناة «الحدث».

وتابع: أن الأزمة اليمنية لن يتم حلها دون دعم ومشاركة من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنَّ الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة بشأن اليمن، ولديها لذلك 3 أولويات وهي: «وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب المني، والعملية السياسية».

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