اخبار السعوديه

الخارجية الأمريكية: حان الوقت لوقف هجمات الحوثيين ضد السعودية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أوضح 3 اولويات لدى واشنطن بشأن الملف اليمني

قال الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إنَّ الوقت حان لوقف الحوثي هجماته ضد المدنيين وضد المملكة العربية .

وأضاف «وربيرج»، أنَّ رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب لا يعني أنَّ الولايات المتحدة ستغض الطرف عن أفعالهم، وفق قناة «الحدث». 

وتابع: أن الأزمة اليمنية لن يتم حلها دون دعم ومشاركة من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنَّ الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة بشأن اليمن، ولديها لذلك 3 أولويات وهي: «وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب المني، والعملية السياسية». 

اقرأ أيضا: 
مقتل القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف في مأرب

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا