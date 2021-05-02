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الغذاء والدواء: «الشعرية سريعة التحضير» لا تسبب السرطان

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على تساؤل أحد المستفيدين

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على أنَّ الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان.
 
وقالت الهيئة، ردًا على تساؤل وردها بشأن «الشعرية سريعة التحضير»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه لم يُثبت أنها تسبب السرطان أو بآثار سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة E-621. 

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّ مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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