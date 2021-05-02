الغذاء والدواء: «الشعرية سريعة التحضير» لا تسبب السرطان

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على أنَّ الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان.



وقالت الهيئة، ردًا على تساؤل وردها بشأن «الشعرية سريعة التحضير»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه لم يُثبت أنها تسبب السرطان أو بآثار سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة E-621.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّ مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

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