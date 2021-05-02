الحيزان يتوقّع خريطة المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار تأثُّر عدد من مناطق المملكة، اليوم الأحد، بهطول الأمطار.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه بموقع تويتر، أنَّه من المتوقع استمرار تأثر المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة وجنوب غرب وغرب المدينة واليمن وعُمان والإمارات بالأمطار.

كما توقع خبير الأرصاد، بدء تأثير حالة ممطرة بين خفيفة وأقلّ من متوسطة على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

وتابع أنَّ تأثير تلك الحالة يشمل: وسط وشرق القصيم وشمال الرياض وشمال الشرقية والشرقية والكويت، حيث ستكون الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة أو أقل.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقّع، الأحوال الجوية ليوم الأحد، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة)؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وتوقّع الوطني للأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



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