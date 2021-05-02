«تنبيهات الأرصاد»: أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة وعسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل (مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل)، مشيرًا إلى أنَّها تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا مماثلًا بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، موضحًا أنَّ التنبيه يشمل (الجموم – العاصمة المقدسة – الكامل - بحرة) ويستمر حتى الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق) نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض). كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

