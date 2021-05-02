شكرا لقرائتكم خبر عن 200 متبرع في حملة "دام دمك" بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير، عبر حملة ( #دام_دمك ) أكثر من 200 متبرع، وذلك خلال أول 3 أيام من بداية الحملة.

وبينت "صحة عسير" أن الحملة تُنفذ حالياً في 4 مواقع رئيسة وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والحملة التي ينفذها مستشفى عسير المركزي في مجمع الراشد مول ومستشفى رجال ألمع ومستشفى البرك.

ولفتت إلى أن الحملة مستمرة في المواقع المذكورة إضافةً إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم لما له من أهمية وفوائد صحية عظيمة وإسهاماً في إنقاذ حياة الآخرين.