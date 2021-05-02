جاهزية التوسعة الثالثة بالحرم المكي لاستقبال العشر الأواخر من رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , قام وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والمعارض والمتاحف والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي بجولة تفقديه في التوسعة السعودية الثالثة والساحات المحيطة بها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

جاهزية جميع الخدمات والمساحات

وأكد المالكي، خلال الجولة على جاهزية جميع الخدمات والمساحات التي تم تجهيزها , بالإضافة للمساحات السابقة من باب الاحتياط وفق الخطة المعدة لاستقبال المصلين في التوسعة لصلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر.

مضاعفة الجهد في العشر الأواخر

وقد رافق المالكي خلال الجولة، وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والمعارض والمتاحف سعادة مدير عام التوسعة السعودية الثالثة المهندس فارس المطرفي وفريق العمل , وقد ثمن الوكيل ما شاهده من ترتيب وحسن إدارة وتعامل مع الملاحظات ومعالجتها في أسرع وقت , ونقل لهم شكر الرئيس وما يأمله من مضاعفة الجهد في العشر الأواخر من رمضان وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – بتقديم أفضل الخدمات مع الحرص على الأخذ بالاحترازات والاشتراطات الوقائية .



شارك الخبر