الموارد البشرية: ضبط 1625 مخالفة لأنظمة العمل خلال أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 14,853 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 إبريل، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

مخالفات أنظمة العمل والاحترازات

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 1,625 مخالفة لأنظمة العمل و264 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 1,189 إنذارًا، كما تلقت 808 بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).



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