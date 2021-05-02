اخبار السعوديه

طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم طريقة عمل الكبدة على الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض


نقدم لكم اليوم الأحد 20 رمضان، طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية بوصفات متنوعة وخطوات بسيطة فالكبدة من الأكلات المفيدة التي يحبها الكبار والصغار لاسيما في شهر رمضان.

المكونات

  1. 250 جرامًا من كبدة الغنم.
  2. 2 ملعقة من السمن.
  3. 2 ملعقة من البصل المفروم.
  4. ملعقة من الثوم المفروم.
  5. ملعقة من الكزبرة الخضراء.
  6. القليل من الفلفل الرومي المقطع.
  7. فلفل حار مقطع.
  8. ملعقة ملح.
  9. ملعقة فلفل أسود.

طريقة التحضير

  • ضعي السمن في وعاء على النار واتركيها إلى أن تذوب ثم ضعي بها البصل وشوحيه قليلاً ثم ضيفي له الثوم.
  • ضيفي كبدة الغنم وقلبي مع البصل والثوم.
  • تبلي الكبدة بالملح والفلفل الأسود واتركيها على النار لحوالي ربع ساعة فقط.
  • ثم ضيفي الفلفل الرومي والحار والكزبرة وقلبي الخليط جيدًا.
  • ضعي الكبدة بداخل طبق التقديم بعد أن تنضج تمامًا وقدميها ساخنة بألف هنا.

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا