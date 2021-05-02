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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02
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طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقدم لكم اليوم الأحد 20 رمضان، طريقة عمل الكبدة على الطريقة السعودية بوصفات متنوعة وخطوات بسيطة فالكبدة من الأكلات المفيدة التي يحبها الكبار والصغار لاسيما في شهر رمضان.
المكونات
- 250 جرامًا من كبدة الغنم.
- 2 ملعقة من السمن.
- 2 ملعقة من البصل المفروم.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقة من الكزبرة الخضراء.
- القليل من الفلفل الرومي المقطع.
- فلفل حار مقطع.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- ضعي السمن في وعاء على النار واتركيها إلى أن تذوب ثم ضعي بها البصل وشوحيه قليلاً ثم ضيفي له الثوم.
- ضيفي كبدة الغنم وقلبي مع البصل والثوم.
- تبلي الكبدة بالملح والفلفل الأسود واتركيها على النار لحوالي ربع ساعة فقط.
- ثم ضيفي الفلفل الرومي والحار والكزبرة وقلبي الخليط جيدًا.
- ضعي الكبدة بداخل طبق التقديم بعد أن تنضج تمامًا وقدميها ساخنة بألف هنا.
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