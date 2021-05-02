خطوات تفعيل طريقة حذف الرسائل تلقائياً في الـ واتساب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعد ميزة حذف الرسائل تلقائيًا من واتساب أو ميزة الرسائل المؤقتة، من أبرز الميزات التي وفرها تطبيق واتساب مؤخراً، وتستهدف التخلص من المحادثات المتراكمة في التطبيق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

حذف الرسائل تلقائياً

وتحذف الميزة الرسائل تلقائيًا من واتساب في غضون سبعة أيام، بمجرد تفعيل الخاصية التي أصبحت متاحة في إصداري تطبيق التراسل على هواتف آيفون وأندرويد، فيما لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.

خطوات تفعيل الخدمة

وتتمثل خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة في: الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، ثم الخطوة الثانية: انقر على جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخاصية لها، والخطوة الثالثة: اضغط على اسم جهة الاتصال، أعلى نافذة الدردشة لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها، ثم مرر لأسفل بحثا عن خيار “الرسائل المؤقتة Temporary Messages” .

وتعد الخطوة الرابعة: من صفحة تنشيط الميزة حدد خيار “تفعيل”، (ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار “غير نشط” في هذه الخطوة)، والخطوة الخامسة: ارجع مرة أخرى لنافذة الدردشة لجهة الاتصال ذاتها، وستجد رمزاً صغيراً يظهر أسفل صور الملف الشخصي للمستخدم يشبه المؤقت، مما يشير لتفعيل خاصية حذف الرسائل.

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