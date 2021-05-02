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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.41 ريال (33.18 دولار).
تعرف على أسعار الذهب في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 2 مايو 2021، حالة من الاستقرار بالتوازي مع عطلة في أسواق الذهب العالمية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.28 ريال (56.87 دولار).
الذهب عيار 21
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 186.62 ريال (49.77 دولار).
واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 159.96 ريال (42.66 دولار).
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.41 ريال (33.18 دولار).
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