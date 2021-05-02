تعرف على أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 2 مايو 2021، حالة من الاستقرار بالتوازي مع عطلة في أسواق الذهب العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.28 ريال (56.87 دولار).

الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 186.62 ريال (49.77 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 159.96 ريال (42.66 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.41 ريال (33.18 دولار).

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