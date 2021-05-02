السليمان يوضح عدة أمور عند إخراج الزكاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه على المسلم أن يعتني بأمر الزكاة، فهي نماء للمال، وبركته.

ضوابط إخراج الزكاة

وأوضح الشيخ السليمان أن هناك عدة أمور ينبغي أن يحرص عليها المسلم عند إخراج الزكاة، وهي إخراجها في موعدها، وأن يخرجها لمستحقيها، وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية عظيمة.

منصة زكاتي

وتابع الشيخ السليمان أن البعض لا يستطيع أن يصل إلى الفقراء والمساكين، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل سخرت الإمكانات اللازمة عبر منصة “زكاتي”، وهي هيئة موثوقة للأفراد لجباية الزكاة وصرفها لمستحقيها.

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