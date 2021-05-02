مسؤول في الصحة العالمية يوضح لـ”المواطن”: هل السعودية آمنة من كورونا الهندية؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أثارت السلالة الهندية لفيروس كورونا المخاوف في جميع الدولية العالمية، إذ أدت إلى إصابة العديد، كما قضت على الآلاف من أفراد المجتمع الهندي، ويظل السؤال: هل الخليج ومنها السعودية في مأمن من السلالة الهندية؟

السلالات والتحورات الجديدة:

وقال خبير واستشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن السلالات والتحورات الجديدة شأنها شأن الفيروس الأصلي، أي أنها لا تعرف حدودًا جغرافية، ولا يمكن لبلد أن يكون بمأمن منها بمعنى منع وصولها إليه، ولكن يمكن بالطبع الحد من انتشارها واحتواء آثارها باتباع أعلى مستويات الاستعداد والحذر ورفع مستوى الترصد والاكتشاف والتعامل مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بكل جدية.

تتميز بسرعة انتشارها:

وأكد في ختام تصريحه أن هذا الكلام ينطبق أكثر ما ينطبق على دول الخليج؛ نظرًا للجوار الجغرافي ولوجود عمالة من الهند بأعداد كبيرة، فضلًا عما نعرفه عن هذه السلالة من سرعة انتشار لاتسامها بوجود طفرتين.

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