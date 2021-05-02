الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

ماذا تعرف عن فحص الأجسام المضادة وعلاقتها بالتطعيم ضد كورونا؟

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

أوضح استشاري مركز الأبحاث في مدينة الملك فهد الطبية والباحث في الفيروسات التنفسية الدكتور بندر العصيمي أن الأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها جهازك المناعي كردة فعل تجاه العدوى، ويقوم جهازك المناعي والذي يتضمن شبكة معقدة من الخلايا والأعضاء والأنسجة بالتعرف على المواد الدخيلة على الجسم ويساعد جسمك على مكافحة العدوى والأمراض.

تكوين الأجسام المضادة

وأضاف العصيمي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه بعد الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، يمكن أن يستغرق جسمك بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتكوين ما يكفي من الأجسام المضادة ليتمكن الاختبار من كشفها، لذلك من المهم عدم التسرع في إجراء الاختبار.

وقال إنه يمكن عمل فحص أجسام مضادة ولكن ليس للبروتين S الموجود في التطعيمات.

جاء ذلك في رده على سؤال مغرد “كيف أعرف هل المناعة التي تكوّنت لدي من التطعيم أو من الإصابة بالفيروس؟

‏فحص الأجسام المضادة

وتابع العصيمي أنه يمكن عمل فحص أجسام مضادة ولكن ليس للبروتين S الموجود في التطعيمات ، مشيراً إلى أن هناك فحص أجسام مضادة للبروتين N أو ORF8 إذا كان إيجابي تعرف أن مناعتك من الإصابة بالفيروس , لكن لا أظنه موجوداً بالسعودية.

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