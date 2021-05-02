أكاديمي يوضح مزايا سُبل‬⁩ وعلاقتها بالبريد السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

أوضح الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي مزايا منصة سُبل، وعلاقتها بالبريد السعودي.

وقال البقمي، عبر حسابه على “تويتر” إنه إذا كان لديك شحنات واصلة عبر البريد السعودي وترغب في معرفة حالتها وأين وصلت الشحنة وتتبع الشحنة عليك باستخدام منصة “سُبل⁩” , مشيراً إلى أن البريد السعودي قام بتغيير موقعه السابق بالكامل.

حلقة الوصل بين المملكة والعالم

وأوضح البقمي أن “سُبل‬⁩” هو الموقع الجديد للبريد السعودي لذلك من الضروري معرفته واستخدامه بدل السابق.

وفي وقتٍ سابق أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف أبانمي، أن البريد يطمح بأن تكون “سُبل” ذراع الخدمات للتجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية، وحلقة الوصل بين المملكة والعالم.

الدقة والسرعة والجودة

وأشار إلى أن الهوية الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطويع التقنيات في سلاسل الإمداد، وتتسم بالدقة والسرعة والجودة.



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