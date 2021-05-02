مواطن يروي مأساته: فقدت والدتي وشقيقي وزوجته بسبب الإبل السائبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

كشف متابعات الخليج 365 بندر محسن المطيري أن شقيقه تركي الذي توفي في حادث على طريق النعيرية كان بارًا بوالدته حيث كان يراجع بها في المنطقة الشرقية، وبعد انتهاء مراجعات المستشفى عاد إلى حفر الباطن وبعد النعيرية وقع الحادث بعد اصطدامه بـ 5 من الإبل السائبة ونتج عنه وفاته هو وزوجته ووالدتي بعد دخولهم العناية المركزة.

وأشار بندر المطيري إلى أن شقيقه بندر ترك خلفه عدداً من الأبناء أكبرهم عمره 10، فما ذنبهم بأن يعيشوا دون أم وأب؟! حيث إننا نعيش في فاجعة بعد هذا الحادث الأليم الذي سببه إبل سائبة لا نعرف من صاحبها حتى هذا اليوم وبعد مرور 10 أيام من الحادث.

حتى الآن لا نعرف صاحب الإبل

وأضاف المطيري: توقعنا من صاحب الإبل أن يتواصل معنا أثناء الحادث ولكن لم يتواصل حتى بعد وفاة العائلة، وحتى اليوم لا نعرف من صاحبها حيث إن الإبل لم يجدوا بها شرائح، فنتمنى من الجهات المختصة الاستعجال بمعرفة صاحبها.

سياج للطريق

وتمنى متابعات الخليج 365 بندر المطيري أن يكون طريق الدمام حفر الباطن مسيجاً بالكامل كحال طريق القصيم – الرياض؛ للتخفيف من دخول الإبل على الطريق، كما تمنى المطيري تطوير مستشفى النعيرية وتزويده بالأجهزة الحديثة كونه يقع على طريق دولي.

واختتم متابعات الخليج 365 بندر حديثه بقوله: “أتمنى تطبيق أقصى العقوبات على أصحاب الإبل السائبة”.

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