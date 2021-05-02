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شكرا لقرائتكم رئيس جامعة الحدود الشمالية يصدر عدداً من القرارات الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس جامعة الحدود الشمالية يصدر عدداً من القرارات الإدارية
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أصدر رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري مساء أمس السبت عدداً من القرارات الإدارية.
وتضمنت قرارات رئيس جامعة الحدود الشمالية ما يلي:
1- تكليف الدكتور ماجد بن شديد العنزي رئيساً لقسم البرامج التدريبية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
2- تكليف الدكتور سامي بن محمد العنزي رئيساً لقسم برامج اللغة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالإضافة إلى عمله.
3- تكليف الدكتور بدر بن حمود الرويلي ممثلاً لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة في طريف.
4- تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله المخيدش ممثلاً لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء.
5- تجديد تكليف الدكتور صالح بن محمد التويجري مشرفاً على تقنية المعلومات بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء.
6- تكليف الأستاذ سعود بن قاسم محمد العنزي مديراً لإدارة المركز الصحي في فرع الجامعة في رفحاء .
7- تكليف الأستاذة حمدة بنت جزاع شبيب الشمري مشرفة على إدارة عمادة القبول والتسجيل بفرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء .
8- تكليف الأستاذة سلمى بنت صابر التواتي مساعدة لمدير إدارة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
9- تكليف الأستاذ ماجد بن مطلق العنزي رئيساً لقسم التجسير بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
10- تكليف الأستاذ عبيد بن جدوع عيد العنزي مديراً لإدارة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
11- تكليف الأستاذة غادة بنت مبارك محمد الهنداوي مساعدة لمدير إدارة عمادة القبول والتسجيل بشطر الطالبات في عرعر.
12- تكليف الأستاذ طلال بن مشل الراوي الرويلي مديراً لقسم المكافآت بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
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