الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

رئيس جامعة الحدود الشمالية يصدر عدداً من القرارات الإدارية

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أصدر رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري مساء أمس السبت عدداً من القرارات الإدارية.

وتضمنت قرارات رئيس جامعة الحدود الشمالية ما يلي:

1- تكليف الدكتور ماجد بن شديد العنزي رئيساً لقسم البرامج التدريبية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

2- تكليف الدكتور سامي بن محمد العنزي رئيساً لقسم برامج اللغة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالإضافة إلى عمله.

3- تكليف الدكتور بدر بن حمود الرويلي ممثلاً لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة في طريف.

4- تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله المخيدش ممثلاً لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء.

5- تجديد تكليف الدكتور صالح بن محمد التويجري مشرفاً على تقنية المعلومات بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء.

6- تكليف الأستاذ سعود بن قاسم محمد العنزي مديراً لإدارة المركز الصحي في فرع الجامعة في رفحاء .

7- تكليف الأستاذة حمدة بنت جزاع شبيب الشمري مشرفة على إدارة عمادة القبول والتسجيل بفرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء .

8- تكليف الأستاذة سلمى بنت صابر التواتي مساعدة لمدير إدارة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

9- تكليف الأستاذ ماجد بن مطلق العنزي رئيساً لقسم التجسير بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

10- تكليف الأستاذ عبيد بن جدوع عيد العنزي مديراً لإدارة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

11- تكليف الأستاذة غادة بنت مبارك محمد الهنداوي مساعدة لمدير إدارة عمادة القبول والتسجيل بشطر الطالبات في عرعر.

12- تكليف الأستاذ طلال بن مشل الراوي الرويلي مديراً لقسم المكافآت بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.



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