رجل الأعمال عبدالله العثيم يروي قصة تركه الدراسة والعمل مع والده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، مساء أمس السبت، عن تفاصيل قصة تركه الدراسة والعمل في التجارة مع والده، والشراكة مع إخوته التي انتهت بالانفصال.

والدي عرض علي ترك الدراسة والعمل معه

وقال عبدالله العثيم ، في مقابلته مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”: “إن الوالد الله يغفر له ويرحمه عرض عليَّ في 1996 أن أعمل معه وتركت الدراسة.. فقال لي يا عبدالله بسوي عقد أنت ليك 50% وأنا ليَّ 50%، وأنت تكون شريكاً معي وزاول التجارة”.

وأضاف: “الوالد أخذ مزرعة في الخرج وبدأ يستريح بها وما يأتي عندنا للعمل، فاعترضت أنا قلت للوالد ما أبغى أكون تاجراً مثل إخواني.. الله يسلمك ويطول عمرك.. قال لي نريد نشتغل سوا.. فقال عبدالله أنت تريد إخوانك معك، نريد نسوي شركة أنت ليك ربع، ومحمد له ربع، وعبدالعزيز ليه ربع، وأنا ليَّ ربع، شد حيلك أنت وإخوانك اشتغلوا، وتم كتابة عقد ووقع عليه الشهود”.

وتابع عبدالله العثيم “الوالد وضع لي راتباً قدره 1000 ريال، وكان يأخذ رواتبي يحطها مساهمات وكان يقول إن هذا أمان ليَّ لأني ما درست”.

وفاة الوالد وتقسيم التركة

وتطرق عبدالله العثيم إلى قصة وفاة والده وتقسيم التركة قائلا: “بعد وفاة الوالد الله يرحمه، اتفقت مع أخي محمد على تقسيم التركة، وقلت له وش رأيك عندنا توزيع تركة وأسهم ومساهمات ليَّ، وعقد الشراكة مع خالتي لأن عندنا تعتبر خالتي نضرب لها حساباً ولها ولد أخ لنا غير شقيق.. وش رأيك نتنازل عن عقد الشراكة والمبالغ اللي كانت ليَّ ونعتبر اللي عندنا تركة، قالي رأيك بركة”.



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