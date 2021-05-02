تفاصيل خطف رضيعة من مستشفى بمكة والقبض على الخاطفة

فى واحدة من الجرائم التي أثارت غضب الرأي العام بالمملكة العربية السعودية، قامت مقيمة تحمل الجنسية البرماوية فى العشرينيات من عمرها وبمساعدة قائد سيارة بخطف طفلة رضيعة حديثة الولادة من مقيمة أخري بالمملكة تحمل نفس جنسية الخاطفة وذلك من أحد المستشفيات الأهلية بمدينة مكة فى شارع المنصور، وقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة من القبض على الخاطفة وقائد المركبة الذي ساعدها فى جريمتها.

تبدأ تفاصيل الجريمة عندما تعرفت الخاطفة على أم الطفلة أثناء مراجعتها لعملية الحمل بالمستشفي، وقد اتفقت الخاطفة مع والدة الطفلة على أن تقوم بعمل خصم كبير لها وقت الولادة وذلك من خلال معارفها وعلاقاتها بمنسوبي المستشفي، وأنه بعد إنجاب الطفلة ومرور 3 أيام على خروج أم الطفلة من المستشفي قامت الخاطفة بالاتصال بأم الطفلة تبلغها بالحضور للمستشفى بقسم الطوارئ ومعها الطفلة حتي تقوم بتسوية فاتورة الحساب.

وعند وصول والدة الطفلة إلى المستشفي قامت الخاطفة بأخذ الطفلة من الأم بحجة القيام بالكشف عليها وإنهاء كافة الإجراءات وطلبت من والدة الطفلة الانتظار حتى تعود، ولكن الخاطفة أخذت الطفلة وخرجت من باب آخر ومعها الطفلة، وبعد تأخرها أبلغت الأم غرفة العمليات الأمنية الموحدة بالمستشفى وقدمت بلاغ بحالة الاختطاف.

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وقد قامت الجهات الأمنية بالتحقيق وقامت بمشاهدة الكاميرات الموجودة بالمستشفى وتعرفت على رقم السيارة الخاطفة ورقم جوالها وهو ما سهل من سرعة القبض على الخاطفة، وتم القبض على الخاطفة وإعادة الطفلة إلى أمها، وبعد الكشف من خلال فريق الهلال الأحمر على الطفلة تبين أنها بحالة جيدة، وتم القبض على الخاطفة ويقوم مركز شرطة المنصور والنيابة العامة بالتحقيق فى القضية وعرضها على المحكمة الشرعية للحكم على الخاطفة شرعاً.