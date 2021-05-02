متي يعود الموظفون للعمل بعد عيد الفطر في السعودية؟

يحصل العاملون في المملكة العربية السعودية بعد أيام علي إجازة عيد الفطر المبارك، سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص، والتي تستمر لأيام معينة تختلف من القطاع العام عن القطاع الخاص، علي أن يعود العمل إلي طبيعته في المواعيد الرسمية التي كان معمول بها قبل حلول شهر رمضان المبارك بعد العودة مباشرة مع إجازة عيد الفطر لجميع العاملين، ويبحث الكثير من الأفراد علي مواعيد بداية العمل لإنهاء المعاملات والإجراءات في الهيئات والوزرات الحكومية المختلفة.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية للقطاع العام والخاص، وبداية عودة الموظفين إلي العمل بعد عيد الفطر وإجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع الخاص بالإضافة إلي موعد بداية دوام عيد الفطر للقطاع الخاص وكم تبقي علي إجازة عيد الفطر المبارك وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد إجازة عيد الفطر 1442 في السعودية

حددت وزارة الخدمة المدنية الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك لجميع الموظفين في قطاعات الدول المختلفة، بالاعتماد علي تقويم الإجازات الرسمية المعتمدة في السعودية، والتي حددت أنه في حالة عمل الموظف في إجازة العيد يحصل علي أجر مضاعف ويتم احستاب له ساعات عمل إضافية.

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وحسب لائحة الخدمة المدنية يحصل موظفي الدولة في القطاع العام وجميع الموظيفين المشمولين بالخدمة المدنية بدءا من يوم الجمعة المقبلة السابع من شهر مايو الجاري الموافق الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

بداية الدوام بعد عيد الفطر 1442

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدة إجازة عيد الفطر المبارك لجميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية حيث يحصل العاملين علي الإجازة بدءا من يوم 25 رمضان حتي يوم الخامس من شهر شوال المقبل علي أن يكون العودة للعمل وبداية الدوام يوم السادس من شهر شوال والذي يوافق 18 من شهر مايو المقبل.

إجازة عيد الفطر 1442 لموظفي القطاع الخاص

تختلف إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص عن موظفي القطاع الحكومي، حيث يختلف نظام الإجازات في القطاع الخاص عن القطاع العام، حيث تم تحديد إجازة العاملين في القطاع الخاص نحو 4 أيام فقط وتبدأ بعد انتهاء دوام يوم 29 شعبان سواء كان اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر ويتم تحديده حسب رؤية هلال شهر شوال.

موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر 1442 للقطاع الخاص

يحصل الموظفون في القطاع الخاص علي إجازة رسمية لمدة 4 أيام في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ووفقا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يحصل الموظفين في القطاع الخاص علي إجازة العيد بدءا من يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو الموافق 30 من شهر رمضان المبارك علي أن يكون العودة إلي العمل يوم الأحد الموافق الرابع من شهر شوال المبارك.

كم متبقي على إجازة عيد الفطر 1442

يهتم الكثير من الموظفين في القطاع العام علي معرفة عدد الأيام المتقبة لإجازة عيد الفطر من أجل الاستعداد له بشراء الملابس والمستلزمات الخاصة بأفراد الأسرة، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المواعيد الخاصة ببداية إجازة العيد الفطر والذي يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في الأول من شهر شوال، بعد استطلاع رؤية هلال شوال في يوم التاسع والعشرين من الشهر الموافق يوم الثلاثاء 11 من شهر مايو 29 من شهر رمضان.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيتبقي علي إجازة عيد الفطر المبارك حتي كتابة هذه السطور ما يلي: نحو 11 يوم و13 ساعة تقريبا.