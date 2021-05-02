شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وكشف مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عن القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي مزيفة مقابل مليوني ريال سعودي.

وأشار المقطع إلى القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بسبعمائة ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وبحسب المقطع، تم القبض على مواطنين من أرباب السوابق ارتكبا عدة جرائم تمثلت في إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة، ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يطلق النار على أحد المنازل.د، كما قُبض على مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة، ارتكب جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث بلغ مجموع المبالغ 230 ألف ريال.

وبين المقطع القبض على عشرة مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة لتضليل المستهلكين وبيعها، حيث عثر بحوزتهم على أربعة آلاف وتسعمائة وست وثمانين عبوة.