عام / الهند تسجل 392488 إصابة جديدة بكورونا

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نيودلهي 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 392488 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19557457 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3689 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 215542 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 15992271 حالة.

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11:08ت م

0050 Source spa.gov





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