“الاستئناف” تلزم محامياً بإعادة مبلغ 100 ألف ريال لتاجر خسر قضيته

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قضت محكمة الاستئناف التجارية بجدة، بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر أوكله فيها، وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى.

وقضى الحكم السابق الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لـ”عكاظ”، بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محامٍ في قضية نزاع بين رجلي أعمال.

وأكدت “الاستئناف” أن العقد المبرم بين التاجر المستأنِف والمحامي تضمن شقين؛ الأول أتعاب المحامي وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته، شريطة ألا يُحكم ضده، لكن بتدقيق الحكم تبين أنه قُضي بتحميل التاجر مبلغ مليون ريال.

يذكر أن، المحامي أقام دعوى ضد التاجر يطالبه بسداد عمولة مكتب المحاماة، وصدر حكم ابتدائي بأن يدفع التاجر للمحامي 100 ألف ريال، وقرر التاجر الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

Source akhbaar24

