عام / الصحف السعودية

︎

.



الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية.

«رؤية 2030».. واقع يتحقق.

كورونا تواصل الصعود.. والتطعيمات ترتفع 35 %.

الحرم المكي جاهز للعشر الأواخر.

في أروقة الشورى.. تشريع يستهدف عدالة الأنظمة وحرية الرأي.

صندوق النفقة يطلق حملة «بكم تستقر».

الهند تسجل 400 ألف إصابة جديدة بـ «كوفيد – 19».

حقوق الإنسان الفلسطينية تطالب عباس بعدم خلق العقبات أمام الانتخابات.

زيارة متوقعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان.

هجمات داعشية تستهدف قوات أمنية في العراق.

المملكة تدين الهجوم الإرهابي وسط أفغانستان.

أميركا تعد العدة للحروب الجديدة.. وتبدأ الانسحاب مع الناتو من أفغانستان.

الضبابية تحوط محادثات الاتفاق النووي الإيراني.

«مجلس الأمن» يدعو لتطبيق خطة «آسيان» في بورما.

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث ذكرت صحيفة “الرياض ” في افتتاحيتها اليوم بعنوان (خدمة القرآن والسنة) يوماً بعد آخر، يتعاظم اهتمام ولاة أمر المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بعناية عظيمة، ورعاية كريمة، وجهود مشكورة، للنهوض بهما وترسيخهما في أوساط المجتمع، مستهدفة جميع الأعمار من الجنسين.

وقالت أن منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والبلاد تنظر للقرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهما الدستور الخالد والدائم لها ونبراسها في شؤون الحياة، إليهما يكون التحاكم، ومنهما تستمد الأحكام والشرائع، وعلى ضوئهما تكون الدعوة والإصلاح والتوجيه. ومن بعد الملك المؤسس، سار أبناؤه الملوك على النهج نفسه، فبذلوا في خدمة القرآن والسنة، فنالوا تقدير العالم الإسلامي واحترام شعوبه.

وبينت أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تاريخ طويل في الاهتمام بكتاب الله تعالى وعلومه، ووصل هذا الاهتمام إلى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، حيث أشرف ـ حفظه الله ـ عليها لأكثر من أربعين سنة، وأسس خلالها جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي شارك فيها على مدار عقود، العديد من الطلاب والطالبات في منافسة شريفة على حفظ كتاب الله تعالى.

وأضافت :وفي الرياض أمس، كان العالم الإسلامي على موعد جديد مع صورة من صور اهتمام المملكة بكتاب الله، وهو يتابع تفاصيل النسخة الثانية والعشرين من الجائزة ذاتها، وزاد من الاهتمام المحلي والدولي بهذا الحفل أنه جاء في أيام شهر رمضان المبارك. ولعل ما يميز المسابقات والبرامج الخاصة بالقرآن الكريم في المملكة أنها تحقق رسالة الدولة السامية في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

وختمت:وتحرص المملكة على تعليم مواطنيها القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تعليم النشء في المدارس والشباب والفتيات في المراحل الدراسية المتقدمة أو عن طريق حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد والدور النسائية. ومن أجل ذلك أنشأت المملكة المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم، على غرار المدارس العلمية والتربوية الأخرى، ليس هذا فحسب، وإنما أسست جمعيات خيرية متخصصة في الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم للأبناء والدور النسائية للبنات، وتم افتتاح مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – لطباعة المصحف الشريف عام 1405هـ، والأمر بإقامة مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف عام 1437هـ.

وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها تحت عنوان ( طفرة إسكانية): حققت رؤية المملكة 2030 في مرحلتها الأولى إنجازات كثيرة في مجالات متعددة، ولكن تصديها لمشكلة الإسكان تكلل بنجاح غير مسبوق لينهي معاناة سنين طويلة شكلت هاجساً للمواطنين في الحصول على المسكن المناسب وبتكاليف ميسرة.

وأضافت :لقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جملة من التحديات التي واجهت قضية الإسكان المتمثلة في ضعف مركز الدولة وما تبع ذلك من تفرق الوزارات وغياب السياسة العامة والحاجة إلى تحديث التشريعات والأنظمة والقوانين وتحفيز القطاع الخاص، ومن هنا استطاعت رؤية المملكة التصدي للتحديات بعلم وتخطيط وعزم مع تفعيل دور صندوق التنمية العقارية وإعادة استراتيجيته لتحقيق أهدافه وترقية أدائه لتجاوز معضلة قوائم الانتظار مما نتج عنه إطلاق برنامج القرض العقاري المدعوم والخيارات السكنية والتمويلية.

وأوضحت أن الرؤية حققت على مدى السنوات الخمس الماضية إنجازات ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج الرؤية بالوصول إلى 60% نسبة تملك في 2020 مقارنة بنسبة 47 % قبل إطلاق البرنامج في 2016.

وأردفت :ولعل من أبرز إنجازات البرنامج إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني، وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين، وتوفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وإطلاق منصة جود الإسكان، وتبنى استخدام تقنيات البناء الحديثة، وتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وختمت:كما أطلق البرنامج الشركة الوطنية للإسكان ومنصة سكني وبرنامج البناء المستدام ومبادرة فرز الوحدات العقارية وبرنامجي “ملاك” و”إيجار”، وإطلاق وتفعيل مركز خدمات المطورين العقاريين وتفعيل خدمة المستشار العقاري وإنشاء المعهد العقاري والهيئة العامة للعقار.

ورأت صحيفة “اليوم ” في افتتاحيتها بعنوان ( منهجية عدو.. وقدرات وطن) محاولة الاعتداء الأخيرة على محافظة جدة – وهو أمر تكرر مثيله في شهر رمضان المبارك- والـتي تم التصدي لها باحترافية وبسالـة معهودة من قبل أبطال قوات الـدفاع في المملكة الـعربية الـسعودية وفق الـتدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، حين قاموا باعتراض وتدمير هـدف جوي معاد، إنما هي محاولة تأتي كدلالة أخرى على أن أعداء المملكة لا يضعون أي اعتبار لحرمة وقت أو سلامة روح أو خسارة مادة في سبيل تنفيذ جرائم تتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت :رفع الـرئاسة الـعامة لـشؤون المسجد الحرام والمسجد الـنبوي جاهزيتها استعدادا لاستقبال الـعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، هي جهود تتزامن مع محاولات يائسة تقف وراءها قوى خبيثة تستهدف قبلة المسلمين وأمن بلاد الحرمين الشريفين، في أكثر شهور السنة فضلا، فلن يصعب على راصد المشهد استيعاب الفوارق في الهدف والمبدأ بين بلاد دأبت على أن تكون خدمة الحرمين الشريفين ومن قصدهما معتمرا أو حاجا أو زائرا نهجا يتأصل في تاريخها منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا العهد الـزاهر الميمون، وبين أعداء المملكة ممن يتخذون الإرهاب منهجية تنطلق منها أهدافهم واستراتيجية تحدد مسارات طموحاتهم.

وختمت: تمتلك المملكة العربية السعودية قدرات فائقة ومتفوقة في الدفاع عن أمن أراضيها وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والأعمال الـبطولـية والـيقظة الـدائمة لـلـقوات الـسعودية في الـتصدي لـكافة الاعتداءات الـتي يتم تنفيذها بأوقات واستراتيجيات ومواقع مختلفة، ولكن لا تزال على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ الموقف الحازم والحاسم الذي من شأنه حماية مفاصل الاقتصاد والطاقة والتجارة في العالم من هذا العبث اللامسؤول من قبل العصابات والميليشيات الإرهابية ومن يقف وراءها، قبل فوات الأوان وحمايةً للنفس البشرية من هذه الجرائم الإقليمية وتهديداتها العالمية.

// انتهى //

10:48ت م

0046

Source spa.gov

