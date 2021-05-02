“الهلال” يتوصل لاتفاق مع “مورايس” لخلافة “ميكالي”

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كشفت مصادر عن توصل إدارة نادي الهلال، لاتفاق مع المدرب الذي سيقود تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي. وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة الهلال قد توصلت لاتفاق مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لتدريب الفريق. يُذكر أن المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس سبق وأن درب في المملكة عبر بوابة نادي الشباب. Source akhbaar24





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