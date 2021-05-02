السعودية اليوم / تسجيل 606 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 606 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 123.240 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1833 حالة وفاة.

// انتهى //

05:34ت م

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سيئول 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 606 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة .وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 123.240 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1833 حالة وفاة.// انتهى //05:34ت م0040

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