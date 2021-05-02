شكرا لمتابعة خبر عن العثيم: والدي ترك لنا 17 مليون واليوم أصبحت 10 مليار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، عن المبلغ الذي تركه والده له ولإخوته بعد وفاته.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، إن والده توفي عام 1400هـ وترك لهم 17 مليونًا وصل إلى 62 مليونًا في عام 1410هـ.

وأوضح أن قيمة أصول ثروته تطورت في 1416هـ إلى 260 مليونًا، واليوم أصبحت حوالي 10 مليارات.

وفي سياق منفصل روى العثيم تفاصيل الواقعة التي كانت سبباً في أن يترك التعليم نهائياً في طفولته.

وقال العثيم: "كنت في الصف الأول متوسط، وأحد المدرسين ألقى سؤال علي لكن لم أجيب السؤال، وكنت في تلك الأيام بدين، وزميلي النحيف أجاب على نفس السؤال".

وأضاف: "الأستاذ قال بهالطول والعرض والوزن ما تجيب والصغير يجيب، فشعرت بالإهانة وقررت عدم مواصلة الدراسة منذ ذلك اليوم، والوالد وافق لأنه شايف توجهي وعطائي بالعمل".