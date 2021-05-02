شكرا لمتابعة خبر عن المسند: درجة الحرارة تبلغ سقف الأربعينات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبد الله المسند، أن تصل درجة الحرارة إلى الأربعينات في مكة المكرمة، وربما تستمر حتى الخريف القادم -على حد قوله-.

وأضح المسند أنه في شهر مايو بالرياض، تكون عادة متوسط درجة الحرارة العظمى بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م.

وأضاف: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م".

وفيما يخص توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد، قال الحصيني إن: "الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها العاشر، ومن المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير، والباحة، ومكة، وربما تشتد على مرتفعات جازان".