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المسند: درجة الحرارة تبلغ سقف الأربعينات في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبد الله المسند، أن تصل درجة الحرارة إلى الأربعينات في مكة المكرمة، وربما تستمر حتى الخريف القادم -على حد قوله-.

وأضح المسند أنه في شهر مايو بالرياض، تكون عادة متوسط درجة الحرارة العظمى بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م.

وأضاف: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م".

وفيما يخص توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد، قال الحصيني إن: "الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها العاشر، ومن المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير، والباحة، ومكة، وربما تشتد على مرتفعات جازان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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