“الشباب” يعلن نجاح عملية خالد البلطان

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أعلن المركز الإعلامي لنادي الشباب، مساء اليوم السبت، أن رئيس مجلس إدارته، خالد البلطان، أجرى عملية جراحية، تكللت بالنجاح.
وكان المتحدث باسم نادي الشباب أحمد المسعود، قال في وقت سابق من اليوم، إن رئيس النادي خالد البلطان سيخضع لعملية جراحية مساء اليوم.
يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الشباب، تواجد الأربعاء الماضي في مران فريقه لأول مرة، منذ إيقافه في شهر فبراير الماضي بقرار من وزارة الرياضة.
Source akhbaar24
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