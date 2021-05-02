“العثيم” يكشف عن قيمة شركته حالياً وأسباب انفصاله عن أخوته في التجارة (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله العثيم، عن حجم قيمة أصول شركته حالياً، وعن أسباب انفصاله عن أخوته في مجال التجارة.
وقال العثيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن والدهم توفى عام 1400هـ، وترك لهم 17 مليون ريال، مشيراً إلى أنها خلال 10 سنوات وصلت إلى 62 مليوناً أي في عام 1410هـ، ثم تطورت لتصل قيمة الأصول في عام 1416هـ إلى 260 مليون ريال، مبيناً أن إجمالي قيمة أصول شركته حالياً يُقدر بحوالي 10 مليارات ريال.
وأضاف أن انفصاله عن أخوته في التجارة كان بسبب اختلاف وجهات النظر بينهم، وخاصة بينه وبين أخوته الأصغر سناً.
Source akhbaar24
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