وزير الصحة الأسبق يروي قصة اقتراحه فحص الزواج المبكر ورد فعل الملك فهد (فيديو)

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روى وزير الصحة الأسبق، الدكتور حمد المانع، تفاصيل اقتراحه فحص الزواج المبكر، ورد فعل الملك فهد رحمه الله بعد عرض الفكرة عليه.

وقال الدكتور المانع، خلال لقائه ببرنامج “المسار” على قناة “السعودية”، إنه كان يمر على قسم الطوارئ في أحد المستشفيات وتفاجأ بطفل يصرخ من شدة الألم وبسؤال الطبيب عن السبب أجاب بأن الطفل يعاني من الأنيميا المنجلية.

وأضاف أنه فور رجوعه إلى مكتب الوزارة طلب إحصائية من الطب الوقائي عن الأنيميا المنجلية في المملكة، مبيناً أن الإحصائية أظهرت زيادة في أعداد المصابين بشكل سنوي.

وتابع أنه تواصل في اليوم التالي مع وزير العدل وطلب منه عرض فكرة فحص ما قبل الزواج بشكل إلزامي في مجلس الوزراء على الملك فهد رحمه الله من أجل السيطرة على زيادة الأنيميا المنجلية.

ولفت إلى أن الملك فهد وجه الملك عبدالله رحمه الله (ولي العهد حينذاك) بسرعة تنفيذ القرار، مشيراً إلى أنه تم توزيع معدات الفحص والأطباء والفنيين على جميع مستشفيات المملكة خلال شهرين، وساهم هذا الفحص في انخفاض أعداد الإصابات بشكل تدريجي.

Source akhbaar24

