عام / شرطة الرياض: القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة (6) منازل ومتاجر

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الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم، تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550,000) ريال وتم استردادها، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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04:23ت م

0035 Source spa.gov





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