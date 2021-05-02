الشقيري يستعرض “المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم”

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تحدث أحمد الشقيري مقدم برنامج “سين” عن دور المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم وعن معدل الإماتة حيث أن المعدل في السعودية كان معدل الإماتة فيها أقل من (1%)، وكان هنالك أكثر من قرار من شأنه احتواء الأزمة وعدم تفاقمها ومن ضمنها منع التجول، وفي عز الأزمة مدينتي جدة والرياض كانوا من أفضل خمس مدن في العالم في تطبيق أنظمة منع التجول، وموضوع إغلاق المدارس وتحويلها عن طريق المنصة الإلكترونية وهذا الأمر تم بعد الأزمة بعشر أيام وكان مهم في احتواء الأزمة، وتحدث عن أهم الأمور في التعامل مع فايروس كورونا بموضوع الفحوصات وأنشاء مركزين عيادات تأكد وتطمن، وتحدث عن فكرة الرياضة في السعودية خلال جائحة كورونا، وتطرق إلى موضوع الأمن الغذائي في عز الأزمة والمشكلة الوحيدة التي حدثت هي انقطاع في منتج البيض وتم معالجتها حيث تم ضخ (2) مليار ريال سعودي لتمويل الغذاء واستيراده عند الحاجة، وأشاد الشقيري بمراكز اللقاح في السعودية والإجراءات المتخذة في المراكز من الدخول للمركز وحين أخذ اللقاح وعند الخروج من المركز، وعلق الشقيري على تطبيق توكلنا وأنه له دور كبير في احتواء الأزمة، وعن تطبيق تباعد أنه استثمر التكنولوجيا في عملية التتبع الآلي.

