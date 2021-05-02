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بعد ختام مشاركتهم في أبطال آسيا.. أندية الاستقلال والدحيل والشرطة تغادر جدة (صور)

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de93d28198.jpgغادرت جدة، اليوم السبت، بعثات فرق استقلال طهران الإيراني، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا التي أقيمت في جدة بمشاركة النادي الأهلي.

وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها جدة، فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن فريق الأهلي ودع منافسات البطولة بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل صاحب المركز الثاني، فيما حسم الاستقلال الصدارة برصيد 11 نقطة.

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Source akhbaar24


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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