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غادرت جدة، اليوم السبت، بعثات فرق استقلال طهران الإيراني، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا التي أقيمت في جدة بمشاركة النادي الأهلي.
وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها جدة، فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
يذكر أن فريق الأهلي ودع منافسات البطولة بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل صاحب المركز الثاني، فيما حسم الاستقلال الصدارة برصيد 11 نقطة.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ختام مشاركتهم في أبطال آسيا.. أندية الاستقلال والدحيل والشرطة تغادر جدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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