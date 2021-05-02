سرقة الأتراك للحجرة النبوية

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‏???? | حتى حُرمة خير البرية ومقتنيات الحُجرة النبوية لم تسلم من لصوص الدولة العثمانية.. فبعد أن كانت آمنةً مطمئنة 13 قرنًا تآمر عليها ‎#فخري_باشا ومن معه ونقلوها إلى إسطنبول ولم تُعد حتى الآن! تفاصيل أوسع في الحلقة 19 من ‎#آثار_الوجع_العثماني ‎#العصملي





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