شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تطعيم أكثر من 250 ألف ضد كورونا في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تسجيل أكثر من 250 ألف شخص ضد كورونا في المملكة خلال 24 ساعة., كما وصل عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 9 ملايين في جميع مناطق المملكة.

الرقم أورده موقع "Live COVID-19 Vaccination Tracker"، وهو بمثابة عداد مباشر لعدد لقاحات كورونا ومتلقيها بعشرات الدول.

وكانت وزارة الصحة، شددت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس.