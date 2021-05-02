شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تستغل طفلة وتلقنها عبارات خادشة عبر "كلوب هاوس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق أحد مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" محادثة بأحد غرف الدردشة، بين فتاة وطفلة، تقوم بتلقينها عبارات خادشة للحياء، فيما يحاول باقي أعضاء الغرفة منع الطفلة من إعادة التلفظ بما تلقنه بها الفتاة.

وتصدر وسم "بنت تستغل طفلة"، قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر" على مستوى المملكة، وسط مطالبات بالقبض على الفتاة واتخاذ اللازم بحقها، فيما طالب آخرون بحظر تطبيق "كلوب هاوس".