شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام عن موجة اعتذارات المرتزقة: أمثالهم لا يُفتح لهم الباب من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الساعات الماضية موجة إعتذارات من المشاهير المسيئين للمملكة، لتحقيق مصالحهم الشخصية.

ومن جانبه علق الأمير سطام بن خالد آل سعود بقوله: "بعض مشاهير السوشيال ميديا هاجموا السعودية في وقت الأزمات من أجل كسب مواقف أو لمصالح مالية، لكن في نهاية الطريق يخرجون ليعتذروا عن مواقفهم ليس من أجل الحق بل بحثاً عن مصالحهم لدينا".

وأضاف: "اعتذاراتهم وصلت لكن أمثالهم لا يُفتح لهم الباب من جديد، ومن المفترض أن لا يتم إعادة تدوير أمثالهم".