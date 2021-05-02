شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مستشار مفتي عام المملكة الشيخ محمد الشويعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مستشار سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام خدم فيها دينه ووطنه وولاة أمره.

وكان الشيخ الشويعر ولد في شقراء عام 1940م، على الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية بالرياض، قبل أن يكمل تعليمه في جامعة الأزهر وينال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب والنقد.

وشغل عدة وظائف بدأت بتعيينه معلماً، والتحق بعدها بعدد من الوظائف في الرئاسة العامة لتعليم البنات، ومن ثم جرى تعيينه مستشاراً في مكتب رئيس الرئاسة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.