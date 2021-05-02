شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة السابق عن سبب التحاقه بالطب: "المستشفى عندنا كان أغلبها أجانب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق، عن سبب تفكيره في الدخول إلى مجال الطب.

وقال المانع خلال برنامج "المسار" : "فكرت بالطب في المرحلة الثانوية، لأن في ذلك الوقت المستشفى عندنا في سكاكا كان أغلبها أجانب، ففكرت في شيء يخدم بلدي".

وأضاف: "بعد الثانوية، كتبت اختياراتي للكليات التي أرغب فيها، الطب، ثم الطيران العسكري، ثم الصيدلة، وعند ظهور النتائج، وجدت اسمي في كلية الطب بمصر".

وأشار إلى أنه أختار تعيينه في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض بمستشفى الشميسي، بدلا من سكاكا، لكي يطور نفسه في هذا المستشفى العريق.