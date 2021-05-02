شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة ترفع قضية ضد زوجها بسبب دفعه لها.. والمحكمة تفاجئها برد غير متوقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ردت محكمة دعوى سيدة ضد زوجها، بعد اتهامها له بضربها والاعتداء عليها، إذ أفاد الزوج بأنه لم يعنفها، بل دفعها فقط دون إيذاءها.

وأوضح الزوج أمام المحكمة أن تصرفه جاء بسبب كلام مؤذ صدر من الزوجة، ولم يؤد ذلك لإيذائها، وعليه فإن القاضي قام برد الدعوى.

ورأى القاضي أن تصرف الزوج يدخل في مشمول ولايته، وذلك لما له من ولاية التأديب، وفقا لقول الله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ"، بحسب الوطن.

كما رأى القاضي أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الايذاء، لا ينطبق على فعل الزوج، حيث لم يتجاوز حدود ماله من ولاية وسلطة.