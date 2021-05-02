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النمر يكشف أسباب إصابة الشباب بجلطات القلب

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في مرحلة الشباب.

وتضمنت الأسباب التي أوضحها النمر: ارتفاع الكلسترول - عدم التحكم بالسكري - عدم التحكم بالضغط - التوتر النفسي والاجتماعي - قلة .

وأشار إلى أن قلة تناول الخضروات والفواكه، والتدخين، والكبتاغون، والكوكايين، أيضا من ضمن أسباب الإصابة بجلطات القلب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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