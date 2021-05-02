شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف أسباب إصابة الشباب بجلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في مرحلة الشباب.

وتضمنت الأسباب التي أوضحها النمر: ارتفاع الكلسترول - عدم التحكم بالسكري - عدم التحكم بالضغط - التوتر النفسي والاجتماعي - قلة الرياضة.

وأشار إلى أن قلة تناول الخضروات والفواكه، والتدخين، والكبتاغون، والكوكايين، أيضا من ضمن أسباب الإصابة بجلطات القلب.