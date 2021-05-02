ثقافي / “الأمر بالمعروف” بجدة تفعّل برنامج “الصيام جُنة” في الملاعب الرياضية

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جدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة الخطة التوعوية لشهر رمضان المبارك عبر برنامج “الصيام جُنة” ، في عدد من الملاعب الرياضية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الشباب وتحظى المنافسات المقامة فيها تنظيماً جيداً، إلى جانب جملة من المواقع الشبابية التي اعتاد أبناء وبنات المحافظة قضاء أوقاتهم المسائية الرمضانية الاجتماعية فيها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الخطة إلى نشر رسائل توعوية عن فضل الصيام وآدابه وعظم شعيرة الصيام، وفضل شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

04:38ت م

0039 Source spa.gov





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