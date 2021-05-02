“الصحة العالمية” تُجيز استخدام لقاح “مودرنا” لمواجهة “كورونا”

︎

.



أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام لقاح “مودرنا” لمجابهة فيروس كورونا المستجد في الحالات الطارئة، وذلك بعد أن حقق فاعلية بنسبة تجاوزت الـ 94%.

وقالت المنظمة إن متطلبات تخزين اللقاح قد تلغي الحاجة إلى معدات إضافية، مبينةً أنه يمكن إبقاء اللقاح في درجات حرارة الثلاجة العادية لمدة شهر كما يمكن تبريده لمدة 3 أشهر في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

وأوضحت شركة “مودرنا”، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعّال بنسبة 95 % ضد الحالات الحادة الطارئة، وبنسبة 90 % ضد جميع أشكال الفيروس، مشيرةً إلى أنها أجرت تجارب سريرية بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” ستيفان بانسيل، أن التجارب السريرية أثبتت أن اللقاح يمكنه معالجة المتحورات الناشئة عن الفيروس، موضحاً أن الشركة سلمت 132 مليون جرعة على مستوى العالم اعتباراً من 12 أبريل منها 117 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت 4 لقاحات سابقة للقاح مودرنا لمجابهة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية وهي: لقاح فايزر بيونتك ولقاح أسترازينيكا، ومعهد سيروم في الهند، وجونسون آند جونسون.

Source akhbaar24

