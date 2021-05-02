“الأرصاد” تُحذر من هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بهذه المناطق (فيديو)

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توقع المُختص بالطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقیل العقیل، استمرار حالة الأمطار الربيعية التي تؤثر على أجواء المملكة بشكل واضح.
وحذر العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان وتشكّل السيول على الباحة وعسير وجازان، وكذلك مكة المكرمة ونجران.
ونفى وجود أي تأثير للحالة المناخية على حركة النقل الجوي بالمملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، والتي تشهد تشكّل السحب فوق المطارات.
Source akhbaar24
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