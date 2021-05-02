- 1/2
- 2/2
︎
.
يُتيح تطبيق “واتس آب”، إمكانية حذف الرسائل الجديدة تلقائياً في غضون 7 أيام من إرسالها.
وتعد تلك الميزة غير مؤثرة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها، كما سيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها.
وتتضمن خطوات تفعيل تلك الخدمة، فتح دردشة واتس آب، ومن ثم الضغط على اسم جهة الاتصال، والبحث عن الخيار “الرسائل المؤقتة”، مع اختيار تفعيلها.
ومن المنتظر أن يعرض التطبيق على المُستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائياً بعد 24 ساعة من إرسالها، على أن تكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يتم تفعيل حذف الرسائل بـ”واتس آب” تلقائياً؟.. إليك الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.