كيف يتم تفعيل حذف الرسائل بـ”واتس آب” تلقائياً؟.. إليك الخطوات

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يُتيح تطبيق “واتس آب”، إمكانية حذف الرسائل الجديدة تلقائياً في غضون 7 أيام من إرسالها.

وتعد تلك الميزة غير مؤثرة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها، كما سيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها.

وتتضمن خطوات تفعيل تلك الخدمة، فتح دردشة واتس آب، ومن ثم الضغط على اسم جهة الاتصال، والبحث عن الخيار “الرسائل المؤقتة”، مع اختيار تفعيلها.

ومن المنتظر أن يعرض التطبيق على المُستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائياً بعد 24 ساعة من إرسالها، على أن تكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.

Source akhbaar24

