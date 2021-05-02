هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أعراض جانبية كبيرة؟.. “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”؛ بسبب ما يتردد عن وجود أعراض جانبية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن ما يُشاع حول هذا الأمر غير صحيح، وأن تأجيل الجرعة الثانية جاء لعدة أسباب، منها: نقص الإمداد العالمي، واستفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع، وتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين.

ولفتت إلى أنه سيتم توفير كميات من اللقاح، وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

Source akhbaar24

