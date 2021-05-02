- 1/2
- 2/2
︎
.
علق المتحدث الرسمي الأسبق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على لعب فريق الكرة، لمباراته ضد نادي تراكتور الإيراني بأرض محايدة، ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “بن زنان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر من حقوقه المكتسبة يلعب دور الـ16 على أرضه”.
وتابع: “إذا الهلال لا يريد الذهاب لإيران فلينتظر موافقة الاتحاد الآسيوي والفريق الإيراني للعب مباراته على أرض محايدة.. النصر ليس له علاقة بهذا الموضوع بتاتاً”.
وتأهل النصر متصدرًا عن مجموعته الرابعة بدوري أبطال آسيا، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي السد القطري، الذي تأهل ثانيًا برصيد 10 نقاط.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق من “بن زنان” بشأن إقامة مباراة النصر على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.