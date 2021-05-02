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بريدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

تشهد منطقة القصيم في الفترة الحالية وفرة في المنتجات الزراعية، تقدر بـ1,225,227 طناً كمحصلة لإنتاج المزارع التي تجاوزت مساحتها 94,923 هكتاراً، بالإضافة إلى 8 ملايين نخلة تؤمن الأمن الغذائي بالمملكة.

وبحسب إحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتملت منتجات القصيم من الخضار خلال العام الجاري نحو 163503 أطنان، زرعت في مساحة 1018 هكتاراً على مستوى منطقة القصيم.

وبلغ إنتاج الفاكهة بالمنطقة 109858 طناً زرعت في 5759.97 هكتاراً، فيما بلغت المحاصيل الزراعية من البيوت المحمية في منطقة القصيم 106827 طناً، في حين بلغ إنتاج التمور خلال الفترة نفسها 400 ألف طن من مزارع بلغت مساحتها 88145.5 هكتارات.

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04:27ت م

0036 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / “البيئة” في إحصائية حديثة: القصيم تنتج 1,225,227 طناً من المنتجات الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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